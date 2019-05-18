شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بمدينة تيرير الألمانية تحتفل بقداسة البابا تواضروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت كاتدرائية سان بيتر التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمدينة تيرير الألمانية العريقة، حفل استقبال لقداسة البابا تواضروس الثاني. وقدم الأسقف الدكتور ستيفان اكرمان شرحًا عن تاريخ الكاتدرائية وإنشائها وكذلك التاريخ المشترك بين الكنيسة القبطية والجالية الكاثوليكية هناك. وأضاف دكتور ستيفان بأن قداسة البابا أول بطريرك من مصر بعد القديس أثناسيوس يأتي إلى هذا المكان.

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