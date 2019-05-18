شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يشارك طلبة المدينة الجامعية إفطار رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، طلاب المدن الجامعية «المغتربين» إفطارهم الجماعي بالمطعم المركزي؛ وذلك لخلق بيئة أسرية وجو رمضاني للطلبة والطالبات المغتربين، وفتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة.

اللافت أن رئيس الجامعة حرص ان يقف في «طابور» الحصول على وجبة إفطار،لتعبئة «سرفيس» الطعام الخاص به، وسط ابنائه الطلبه، وحذا حذوه كل الأساتذة الحاضرون الافطار في نفس اللاواني التي يتناول بها ودون أي تميز في الوجبات، الأمر الذي لاقي استحسان من الطلبة والطالبات.

وأشار الدكتور عبدالنبي إلى أن جميع قيادات الجامعة حرصت على حضور الإفطار الجماعي لطلاب المدن والذي جاء بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبوبكر محيي الدين نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، ومنسقي الانشطة وعدد من اعضاء هيئة التدريس.

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كما حضر الافطار الدكتور حصافي محمد كمال المشرف العام للمدن الجامعية، والدكتورة هناء عبدالحميد منسق الأنشطة لطالبات المدن، والدكتورة سمية محروص مدير عام المدن الجامعية، وعبر د.«عبدالنبي» خلال إجتماعه بطلاب المدن الجامعية عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه المغتربين في هذه الأجواء الرمضانية

مؤكدًا أن إدارة الجامعة حرصت على الحضور للإحتفال مع طلاب الجامعة المغتربين للأفطار معًا على مائدة واحدة تجمعها روح المحبة والألفة بين الطلاب وقيادات الجامعة وذلك أحتفالا بشهر رمضان المبارك وخلق جو أسري رمضاني.

كما قال رئيس الجامعة للطلاب «أن إدارة الجامعة معكم وداعمة لكم، ودورنا تصحيح السلبيات التي قد تحيط بنا للوصول بكم وبالجامعة إلى الصورة مشرفة التي نستهدفها جميعاً».

عقب الإفطار، أستمع رئيس جامعة المنيا إلى آراء طلاب المدن الجامعية لمعرفة مستوى خدمات المدن الجامعية والمطعم المركزي؛ لعرض المشكلات التي تواجههم، لتقديم المقترحات التي تسهم في تحسين وتطوير الخدمات، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في امتحانات نهاية العام.