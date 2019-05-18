أخبار × 24 ساعة.. التوعية بالكشف المبكر عن ضعف السمع فى 5 آلاف وحدة صحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها: حملة للتوعية بالكشف المبكر عن ضعف السمع فى 5 آلاف وحدة صحية مرصد الأزهر يدين طرد 15 أسرة فلسطينية شرق الضفة الغربية: تطرف وانتهاك صارخ أرقام جلوس الثانوية العامة.. اعرف رقم الجلوس واللجان باسمك Advertisements شركات إيطالية ترغب فى توريد وتصنيع 100 عربة نوم لسكك حديد مصر البابا تواضروس الثانى يزور بلدية بتبورج الألمانية ويلتقى بمسئوليها تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الثالث عشر بشهر رمضان المعظم تشكيل لجنة لفحص شكاوى المواطنين عن المخلفات فى مصر الجديدة رصد تحويلات لطلاب بالثانوية العامة إلى لجان "الغش".. التحويلات تمت منذ بدء العام الدراسى إلى لجنتى عبد الحميد رضوان والبدارى.. والمحولين تحت ميكروسكوب الملاحظين والمراقبين.. وامتحانات العام الحالى أكثر انضباطا

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