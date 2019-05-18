شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 16 رحلة جوية غدا لنقل 3 آلاف معتمر للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا السبت، 16 رحلة جوية لنقل 3000 معتمر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، من مطارى القاهرة وبرج العرب.

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وأفاد مصدر بالشركة، أنه من المقرر أن تسير الشركة 10 رحلات إلى جدة والمدينة المنورة من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لنقل 1800 معتمر، كما تسير الشركة 6 رحلات طيران من مطار برج العرب لنقل 1200 معتمر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وكانت شركة مصر للطيران، قد أعلنت عن الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين عبر الصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة للشركة، وتجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين القادمين مع المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.