مصر للطيران تحارب التجارة غير الشرعية للحياة البرية

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محاربة تهريب منتجات الحياة البرية
"تهريب كل أنواع الحيوانات والكائنات البرية عبر حقائب السفر والتصدي له بإجراءات فعالة". كان ذلك محور الاجتماع رفيع المستوى الذي شارك فيه وفد الشركة الوطنية "مصر للطيران" برئاسة رئيسها الطيار أحمد عادل للجنة التابعة للمؤسسة الملكية بالمملكة المتحدة الخاصة بشأن محاربة الاتجار غير المشروع، وتهريب منتجات كل أنواع الحياة البرية، خاصة عن طريق النقل الجوي. عُقد الاجتماع في لندن بحضور الأمير "ويليام" ولى عهد المملكة المتحدة ورئيس اللجنة "Lord Hague".
ناقش الاجتماع أهمية التصدي للتجارة غير المشروعة لكل منتجات الحياة البرية عن طريق النقل الجوي، والتي يتم تهريبها إما عن طريق حقائب السفر التي يصطحبها الركاب، وإما عن طريق الشحن الجوي، وخاصة في الدول التابعة لمنطقة إفريقيا ومنطقة الشرق الأقصى مرورا بدول الشرق الأوسط. وخلال الاجتماع، تم تقديم بعض العروض
ناقش الاجتماع أهمية التصدي للتجارة غير المشروعة لكل منتجات الحياة البرية عن طريق النقل الجوي، والتي يتم تهريبها إما عن طريق حقائب السفر التي يصطحبها الركاب، وإما عن طريق الشحن الجوي، وخاصة في الدول التابعة لمنطقة إفريقيا ومنطقة الشرق الأقصى مرورا بدول الشرق الأوسط.
وخلال الاجتماع، تم تقديم بعض العروض التوضيحية عن أكبر ممارسات التهريب التي تم ضبطها بدايةً من عام 2019 في موانئ ومطارات بعض الدول الإفريقية.
جدير بالذكر أن "مصر للطيران" وقعت على الإعلان الخاص الذي أصدرته المؤسسة الملكية في أثناء انعقاد الجمعية العامة للإياتا عام 2017، وأكدت دعمها وتعاونها مع الإياتا والمؤسسة الملكية للتصدي لهذه التجارة غير المشروعة.
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