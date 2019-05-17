شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار جماعي لعمال النظافة بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت حملة «شباب بيحب الخانكة» إفطارا جماعيا لعمال النظافة للعام الخامس على التوالي بجهود وتبرع أهالي المدينة بهدف إدخال الفرحة عليهم وإشعارهم بتقدير المجتمع لهم.

Advertisements

وقال أحمد بلح، منسق الحملة، إن فكرة إقامة حفل إفطار لعمال النظافة انطلقت رمضان قبل الماضي لمساندة عمال النظافة وتقديرا لجهودهم في الحفاظ على نظافة المدينة وكنوع من التعبير عن أن تلك المهنة تستحق كل التقدير والاحترام.

وأشار «بلح» إلى أن تنظيم الإفطار قائم على التبرعات والجهود الذاتية كل حسب مقدرته لإدخال البهجة والسرور على نفوس هؤلاء العمال وأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأوضح «بلح» أن عمال النظافة عامل مهم في المجتمع وفئة مهمشة لا بد من الاهتمام بها وإشعارهم بأن الجميع يقدر دورهم، مشيرا إلى أن الحملة تهتم بكل الفئات منها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.