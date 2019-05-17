شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورة سيارة حمدى النقاز.. ومصادر تسير بدون لوحات من 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إخلاء سبيل لاعب الزمالك الشهير حمدى النقاز بكفالة مالية، بعد التحقيق معه بتهمة قيادة سيارة بدون لوحات معدنية ما زالت القضية، تثير لغطا فى الأوساط الرياضية والشعبية المهتمة بكرة القدم.



سيارة لا تحمل اى لوحات

وكشفت مصادر مطلعة، عن مستندات تؤكد أن السيارة المضبوطة اشتراها اللاعب منذ ستة أشهر، ولم يشرع فى ترخيصها وتسير بدون أى لوحات معدنية، وفى حالة ارتكابه لأى حادث مرورى يصعب التوصل إليه، لأنه تعد من أصعب الحالات التى يتم التوصل إلى الجانى فيها، وتم تطبيق القانون عليه مثل أى شخص آخر.

وحصل ”الخليج 365” من مصادره على صور للسيارة التى أثارت الأزمة، وهى بيضاء اللون ماركة إلنترا وعنوان مشتريها "النقاز" يتبع وحدة مرور الجزيرة المخصصة لترخيص سيارات الأجانب، حيث حمدى النقاز يحمل الجنسية التونسية، كما حصل الخليج 365 على فاتورة شراء السيارة المسجلة باسم اللاعب حمدى بن عبد السلام النقاز.

وأكدت مصادر، أن القبض على اللاعب الشهير يؤكد إعلاء قيمة القانون وحرص الضباط ورجال الشرطة على تنفيذه دون تفرقة بين شخصية مشهورة وأخرى عادية.



فاتورة السيارة

وأشار خبراء فى القانون، إلى أن السيارات غير الحاملة للوحات المعدنية تمثل خطورة بالغة فى الحوادث المرورية التى نراها على الطرق، حيث بإمكان قائدها ارتكاب أى جريمة أو حادث مرورى دون رصده، وملاحقته أو فى أحسن الأحوال يكون القبض عليه بعد مدة زمنية، ما يؤثر سلبا بحق المضارين و ضبط الجناة، لأنه هناك العديد من حوادث المشاه اثناء عبور اشخاص بعينهم يتم الاصطدام بهم ووفاتهم بسبب السرعات الزائدة.

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كانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر قررت فى وقت سابق إخلاء سبيل "حمدى النقاز" لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك لكرة القدم، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، على خلفية ضبطه أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، بمدينة الشيخ زايد.

وأمرت النيابة بعرض السيارة على لجنة مختصة من المرور لفحصها فنيًا والتأكد من مطابقتها للشروط السلامة والأمان، وطلبت تقريرا مفصلا من اللجنة عن حالة السيارة، لاتخاذ اللازم بشأنها واستكمال التحقيقات.

بدأت الواقعة أثناء إعداد ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد كمين، حيث تم إيقاف سيارة بدون لوحات معدنية لفحص مستقلها، وتبين أن قائدها هو حمدى النقاز لاعب نادى الزمالك، فتم اقتياده لقسم شرطة أول أكتوبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.