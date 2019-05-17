الإفتاء تعلن مقدار فدية الإفطار في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن مقدار الحد الأدنى للفدية لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته عشرة جنيهات عن اليوم الواحد.

وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن "من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر، عليه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاؤه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك".

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام 13 جنيها عن الفرد. ​​