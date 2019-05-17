"مصر للطيران": نقل 10 آلاف معتمر فلسطيني منذ مارس الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
تمكنت شركة "مصر للطيران" من نقل 10 آلاف و700 معتمر فلسطيني على متن 44 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة؛ لأداء مناسك العمرة منذ 4 مارس الماضي، وذلك وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني.
وحرصت سلطات مطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، على توفير فريق عمل لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.
يذكر أن بروتوكول التعاون يتضمن تسيير 56 رحلة جوية لنقل 13 ألف معتمر فلسطيني بداية من 4 مارس الماضي حتى 5 يونيو المقبل.
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