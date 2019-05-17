قرارات العفو الرئاسي: السيسي يمنح الحرية لـ 8661 سجينًا (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، قرارًا بالعفو عن 560 سجينًا.

ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، أصدر قوائم عفو رئاسي شملت نحو 8661 مسجونًا، يرصدها "الخليج 365" في التقرير التالي:

أكتوبر 2014

أفرجت مصلحة السجون عن 401 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر، وعيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2014 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبات للمحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذكرى نصر السادس من أكتوبر.

مايو 2015

عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 140 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

جاء ذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 169 لسنة 2015 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

سبتمبر 2015

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 386 لسنة 2015 بالعفو عن 100 شاب وفتاة من الصادر ضدهم أحكام نهائية بالحبس، أبرزهم الناشطتان يارا سلام وسناء أحمد سيف الإسلام، وجميع الفتيات المحبوسات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"مسيرة اﻻتحادية".

وشمل القرار محبوسين بموجب أحكام تتعلق بقانون التظاهر، وعددًا من الحاﻻت الحرجة صحيًا واﻹنسانية.

أكتوبر 2016

عقد قطاع مصلحة السجون، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 588 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة، تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

نوفمبر 2016

أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 515 لسنة 2016 بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وعددهم 82 شابا بينهم الإعلامي إسلام بحيرى، وعدد من طلبة الجامعات، ضمن القائمة الأولى التي أعدتها لجنة العفو الرئاسي عن الشباب.

يأتى القرار في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ في أكتوبر 2016.

مارس 2017

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد 203 سجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا "تجمهر وتظاهر"، وهي القائمة للعفو الرئاسي عن الشباب.

وتضمن القرار الإعفاء عن العقوبة الأصلية، وما تبقى منها، والعقوبة التبعية، وحالات صحية ليسوا شبابًا، وعددهم 5 مسجونين.

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يونيو 2017

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 288 لسنة 2017، بالعفو عن 502 محكوم عليهم؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضمن القائمة الثالثة للعفو الرئاسي عن الشباب.

أكتوبر 2017

أفرجت مصلحة السجون عن 717 سجينا الزنازين، إعمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2017، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

وفي نوفمبر 201​7، أفرجت وزارة الداخلية، عن 248 سجينًا، تنفيذاً للقرار.

أبريل 2018

أفرج قطاع مصلحة السجون، بوزارة الداخلية، عن 4003 سجين، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 2018، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل لعام 2018.

مايو 2018

أصدر الرئيس السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 332 محبوسا من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وضمت قائمة العفو كل من أندور ناصف نصحى صليب، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم، وهما من شباب حزب الدستور المتهمين في قضايا تظاهر، وذلك ضمن القائمة الرابعة من لجنة العفو الرئاسى في المؤتمر الوطني للشباب الخامس.

يوليو 2018

أفرج قطاع مصلحة السجون عن 202 من نزلاء السجون، بجانب الإفراج الشرطي عن 517 سجينًا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2018 بشأن العفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 66 لثورة 23 يوليو لعام 1952.

أغسطس 2018

أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 343 لسنة 2018، بشأن العفو عن العقوبة بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم والذى يبلغ عددهم 66 مسجونًا.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يعفي عن العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها عن العقوبة التبعية المحكوم علي عدد 66 من المحكوم عليهم، وأولهم رشا محمد حسن القليوبي وآخرهم طارق علي عبد الله سالم، وذلك ما لم يكن أي منهم محكومًا عليه في قضايا أخرى.

مايو 2019

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 560 سجينًا. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الخميس 16 مايو، قرار الرئيس السيسي رقم 232 لسنة 2019.

وشمل القرار أسماء السجناء الصادر بحقهم قرار العفو، ومن أبرزهم الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل.

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