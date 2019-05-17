محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد الأسبوع الماضي، أحداثُا مختلفة سواء سياسية أو رياضية أو اقتصادية أو فنية، كان أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور روض الفرج، وكوبري "تحيا مصر" المُلجم، إضافة إلى إعلان معهد الفلك أن شهر رمضان سيكون 29 يومًا هذا العام. ويرصد "الخليج 365"، أحداث الأسبوع في الفيديوجرافيك التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الأسبوع: افتتاح كوبري تحيا مصر.. ورمضان "29 يومًا" فلكيًا (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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