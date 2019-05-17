أخبار مصر | عضو بالبيطريين: نتواصل مع وزيري التخطيط المالية لتعيين 4000 درجة شاغرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بالبيطريين: نتواصل مع وزيري التخطيط المالية لتعيين 4000 درجة شاغرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح دكتور البدرى أحمد ضيف - عضو مجلس النواب ووكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين – إن هناك أربعة آلاف درجة خالية للأطباء البيطريين، وتواصلت مع الدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط – لتسكين تلك الدراجات بالتواصل مع وزارة المالية، لسد العجز فى المجازر والمحاجر والوحدات البيطرية وباقى الأمكان التي تتبع الطب البيطري على مستوى الجمهورية، حتى الهيئة العامة للخدمات البيطرية لديها عجز من الأطباء البيطريين.

وأشار إلى إنه تم الحديث مع الوزيرة عن تعيين 2000 طبيب بيطرى بعد المسابقة الأخيرة التى تمت منذ أربعة سنوات.

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وأكد ضيف انه هناك عجز فى جميع الكوادر، والكل يعلم أن الطب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن الإنسانية، فالبشر يوميا يأكلون المنتجات الحيوانية والدواجن والألبان ومنتجاتها والأسماك، والرقابة ومتابعة هذه المصادر الغذائية من أصل حيواني يحمى البشر عامة والمواطنين فى مصر خاصة، فالطبيب البيطرى هو المدافع الأول عن صحتنا، وكل عجز فى الطب البيطرى فى مصر يمثل مشكلة صحية وضعف الثروة الحيوانية وانتشار الأمراض، فلو طورنا مجزرا واحدا سوف نغلق مستشفى ونوفر الأدوية وما يكلف الدولة الملايين فى المقابل لأنى ضمنت غذاء صحى وإنسان سليم.

شدد البدرى على إعادة التكليف وأن تنفذ الوزيرة هالة السعيد الرؤية التى عرضها عليها، موضحا انه سوف يتواصل خلال الأيام القادمة مع وزيرة التخطيط ووزير المالية لشغل الـ4000 درجة وتعيين الأطباء البيطريين.