أخبار مصر | موسوعة "جينيس" تنشر صورا لمحور روض الفرج احتفالا به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسوعة "جينيس" تنشر صورا لمحور روض الفرج احتفالا به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل الحساب الرسمى لموسوعة جينيس العالمية، للأرقام القياسية، بمحور روض الفرج، والذي دخل الموسوعة كأعرض كوبري ملجم في العالم، بعدما افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتبت الصفحة على صور الكوبري: "تم افتتاح جسر روض الفرج المثير للإعجاب، الذى تم افتتاحه رسميًا هذا الأسبوع فى مصر، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر جسر بقيت عليه الكابلات، ويبلغ عرضه 67.3 مترًا "220 قدمًا 9.6 بوصة"، تمتد على نهر النيل، وقد تم تصميمه وبنائه بواسطة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" فى القاهرة، مصر وافتتح فى 15 مايو 2019.

وقالت الصفحة: "تم بناء الجسر من قبل 4000 مهندس وفنى وعمال، وتم إنشاؤه لتخفيف مستويات حركة المرور فى وسط القاهر".