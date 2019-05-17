مصر | عامل كلمة السر.. كشف غموض العثور على جثة أسفل كوبري الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامل كلمة السر.. كشف غموض العثور على جثة أسفل كوبري الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف غموض العثور على جثة عامل لحراسة معدات إحدى شركات المقاولات القائمة على صيانة كوبرى الدقي، وتبين أن عامل لجمع القمامة وراء قتله لسرقته، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وملقاه أسفل كوبري الدقي، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بتلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري الدقي، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة عامل في أواخر العقد الخامس من عمره، ومصاب بـ 4 طعنات بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وكاميرات المراقبة المحيطة بمكان ارتكاب الجريمة، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، توصلت جهود فريق البحث إلى أن عامل لجمع القمامة، في العقد الثالث من عمره، ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وراء إرتكاب الجريمة لسرقته، وتم القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، للنيابة العامة لتولي التحقيقات.