انت الان تتابع مهن يجوز لأصحابها الإفطار في رمضان.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دار الإفتاء تكشف عن أصحاب المهن التي يجوز لهم الإفطار فى رمضان.. وثواب الصيام فى الحر الشديد.. ومركز الأزهر للفتوى لـ«التحرير»: القدرة شرط أساسي فى الصيام

أكدت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن من شرائط وجوب الصيام القدرةَ عليه، والقدرةُ التي هي شرط في وجوب الصيام كما تكون حِسِّيَّةً تكون شرعيةً، فالقدرة الشرعية تعني الخلو من الموانع الشرعية للصيام؛ وهي الحيض والنفاس. وتابعت: أما القدرة الحسية فهي طاقة المكلف للصيام بدنيًّا؛ بألا يكون مريضًا مرضًا يشقُّ معه الصيام مشقة شديدة، أو لا يكون كبير السنِّ بدرجة تجعله بمنزلة المريض العاجز عن الصوم، أو لا يكون مسافرًا، فإن السفرَ مظنةُ المشقة كما قال عنه النبي عليه السلام: «السَّفَرُ قطعةٌ مِنَ العَذاب، يَمنَعُ أَحدَكم طَعامَه وشَرابَه ونَومَه».

وأشارت الإفتاء، إلى أن من القدرة الحسية أيضًا ألَّا يكون المكلف يعمل عملًا شاقًّا لا يستطيع التخليَ عنه في نهار رمضان؛ لحاجته أو لحاجة مَن يَعُول، فإن كان المكلفُ لا يَتَسَنَّى له تأجيلُ عملِه الشاقِّ لِما بعد رمضان، أو جعلُه في لياليه، فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن يعمل

وأشارت الإفتاء، إلى أن من القدرة الحسية أيضًا ألَّا يكون المكلف يعمل عملًا شاقًّا لا يستطيع التخليَ عنه في نهار رمضان؛ لحاجته أو لحاجة مَن يَعُول، فإن كان المكلفُ لا يَتَسَنَّى له تأجيلُ عملِه الشاقِّ لِما بعد رمضان، أو جعلُه في لياليه، فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن يعمل هذا العمل الشاق في نهاره؛ من حيث كونه محتاجًا إليه في القيام بنفقة نفسه أو نفقة مَن عليه نفقتهم، كعمل البنَّائين والحمَّالين وأمثالهم، وخاصة من يعملون في الحر الشديد، أو لساعات طويلة.

أصحاب الأعمال الشاقة

وأضافت الإفتاء، إلى أن مثل هؤلاء من أصحاب الأعمال الشاقة يجب عليهم تبييت النية؛ أي إيقاع النية من الليل، ولا يفطرون إلا في اليوم الذي يغلب على ظنهم فيه أنهم سيزاولون هذا العمل الشاق الذي يعلمون بالتجربة السابقة أنهم لا يستطيعون معه الصيام؛ تنزيلًا للمظِنَّةِ منزلةَ المَئِنَّة.

المزارعون في الحر الشديد

وأفتت الدار، فيجوز للمزارعين الذين يزرعون في الحر الشديد أو في اليوم الطويل بحيث لا يستطيعون الصيامَ إلا بمشقة شديدة، ولا يمكنهم تأجيلُ عملهم لليل أو لما بعد رمضان، أن يُفطِرُوا، مع وجوب إيقاعِهم نيةَ الصيام من الليل، ثم إن شاءوا أفطروا في اليوم الذي يغلب على ظنهم فيه أنهم سيزاولون العمل الذي يعسر معه الصيامُ، وعليهم القضاءُ بعد رمضان وقبل حلول رمضان التالي إن أمكنهم ذلك.

وفى السياق ذاته، أكدت الدار فى فتوى لها، ردا على سؤال هل الصوم في شدة الحر له ثواب كبير؟ الصوم من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فمن صام لله يومًا واحدًا إيمانًا واحتسابًا باعده الله عن النار سبعين سنة، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

وتابعت: فإذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة حر فإن ثوابه يكون أعظم؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ»، مشددة على أن أجر الصيام عظيم، ولكنه في شدة الحر يكون أعظم أجرًا.

Advertisements

ومن جهته قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردا على سؤال «التحرير»، حكم إفطار أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان؟ بأن الأصل هو وجوب الصيام على كل مكلف ولو كان عمله شاقا، وعليه أن يجتهد في أن يبحث عن عمل آخر، أو أن يجعل عمله بالليل، فإن كان لا بد من ذلك العمل فعليه أن ينوي الصيام من الليل، فإن أصابه ضرر بسبب الصيام فعليه أن يفطر علي قدر الضرر ويقضي الأيام التي أفطر فيها علي وقت الاستطاعة.

لاعبو كرة القدم

وأكد الدكتور علي جمعة، حكم إفطار بعض اللاعبين بسبب مشاركتهم في المباريات أو التدريبات في رمضان؛ لعدم استطاعتهم الصيام مع المجهود المبذول فيها، بأنه من الواجبُ الصوم، ما لم يغلب على ظن اللاعب أن الصوم يؤثر في أدائه، وكان مرتبطًا بعقد عمل مع ناديه، ولا مفر له من أداء المباريات في نهار رمضان، مع كون هذا العمل هو مصدر رزقه، فله حينئذٍ الرخصة في الفطر للضرورة؛ لأنه بمنزلة الأجير الملزَم بأداء عمله.

وتابع: أما التدريبات التي يمكن التحكم في وقتها فيجب أن تكون في أثناء الليل حتى لا تتعارض مع قدرة اللاعب على الصيام، وعلى المسئولين الالتزام بذلك.

وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق، إنه من المقرر شرعا أن من شرائط وجوب الصيام القدرةَ عليه، والقدرةُ التي هي شرط في وجوب الصيام كما تكون حِسِّيَّةً تكون شرعيةً، فالقدرة الشرعية تعني الخلو من الموانع الشرعية للصيام.

كبار السن

وأوضح نصر فريد واصل، فى فتوى له، أما القدرة الحسية فهي طاقة المكلف للصيام بدنيا؛ بألا يكون مريضًا مرضًا يشقُّ معه الصيام مشقة شديدة، أو لا يكون كبير السنِّ بدرجة تجعله بمنزلة المريض العاجز عن الصوم، أو لا يكون مسافرًا، فإن السفرَ مظنةُ المشقة.

وتابع: ومن القدرة الحسية أيضًا ألا يكون المكلف يعمل عملا شاقا لا يستطيع التخليَ عنه في نهار رمضان؛ لحاجته أو لحاجة مَن يَعُول، فإن كان المكلفُ لا يمكن له تأجيلُ عملِه الشاقِّ لِما بعد رمضان، أو جعلُه في لياليه، فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى العمل؛ من حيث كونه محتاجًا إليه في القيام بنفقة نفسه أو نفقة مَن عليه نفقتهم.

وأكد تامر خضر، المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، أن الأمر لا يتعلق بالمهنة، ولا الحرفة، ولا الصنعة، وإنما يتعلق بالمشقة، فقد تكون مهنة بسيطة في نظر البعض إلا أن مؤديها لا يطيقها، ولا يقدر تحمل مشقتها لا لذاتها وإنما لضعفه الجسدي، أو البنيوي.

وأضاف تامر خضر لـ«التحرير»، الأمر على عمومه غير منضبط، وإنما يجوز الفطر لمن لا يستطيع تحمل الصيام لضعفه، ووجوب قيامه بعمله أما من لا يجد حرجا في صومه ولو كان من أصحاب أشد الحرف صعوبة ومشقة فلا يجوز له الفطر.