شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء شمال سيناء تكرم بطلين من أبطال حرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت نقابة الأطباء بشمال سيناء 2 من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تقديرًا لدورهما البطولي خلال الحرب، وذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته النقابة بحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والدكتور صلاح سلام، رئيس اتحاد المهن الطبية، نقيب الأطباء، والدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء.

وأكد الدكتور صلاح سلام أن النقابة قامت بتكريم كل من اللواء نبيل أبوالنجا والعميد فؤاد محمد طبل بمنحهما درع النقابة، لدورهما الكبير خلال حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أن اللواء نبيل أبوالنجا قام بعبور قناة السويس والقيام بمهمة خلف خطوط العدو، فيما استطاع العميد فؤاد طبل تدمير لواء مدرعات إسرائيلي كامل وهو اللواء 190 مدرعات.

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وأضاف سلام أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان ذكرى عظيمة، بذل فيها رجال مصر التضحيات الغالية والنفيسة من الأرواح والمال، حتى تحررت سيناء وعادت إلى حضن الوطن الغالي.

من جانبه، أكد العميد أسامة الغندور تقديره لدور الأطباء في المحافظة، نظرا لما يقومون به من أجل توفير الرعاية الصحية في ظل الظروف التي تمر بها المحافظة.

وقدم الغندور، نائبًا عن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، درع المحافظة لبطلي أكتوبر اللواء نبيل أبوالنجا والعميد فؤاد محمد طبل، مؤكدًا دور أبطال القوات المسلحة في نصر أكتوبر المجيد وتحرير سيناء.

حضر حفل الإفطار السنوي والتكريم كل من الدكتور عبدالعاطي سليمان، أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور سليمان عرادة، رئيس جمعية رعاية الأطباء، الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة، الدكتورة أمينة منصور، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد رستم، أمين صندوق نقابة الأطباء، وأعضاء النقابة وأسرهم.