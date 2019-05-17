شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لرئيس الطائفة الإنجيلية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، صباح الجمعة، ملتقى الشباب الإنجيلي بشمال المنيا بالكنيسة الإنجيلية ببني مزار، وقدم كلمة خلال فعاليات اللقاء حول «الشباب بين الكنيسة والمجتمع التحديات والتأثير»، ودور الكنيسة في تغيير الظروف والبيئة لخدمة رسالة الإنجيل.

وشارك زكي رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بالناصرية، المنيا، والاحتفال بمرور ١٠٠ عام على تأسيس الكنيسة، كما شارك رئيس الإنجيلية باحتفال رسامة وتنصيب شيوخ وشمامسة جدد بكنيسة أبوجلبان ببني مزار المنيا، وتكريم المجلس الأول بالكنيسة.

شارك في فعاليات اليوم القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس عزت عفيفي، راعي الكنيسة ببني مزار، بحضور كل من القس جون رشدي، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية بالمنيا.