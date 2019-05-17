شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يكلف بحصر المستحقين للمنازل البديلة للعشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، رؤساء مدن المحافظة باستهداف المناطق العشوائية والمنازل غير الآمنة ووضع حصر دقيق للمستحقين للمنازل البديلة للعشوائيات بدلا من المنازل غير الآمنة وغير اللائقة حتى يتم عمل منازل لائقة لهم والقضاء على العشوائيات.

وشدد المحافظ على مسؤولي مجالس المدن بالمحافظة بضرورة عمل بحث اجتماعي لسكان المناطق ذات الخطورة الداهمة ليتم استهدافهم خلال خطة تطوير العشوائيات.

وأوضح عبدالله أنه يجب تحديد الموقف الكامل لجميع المستحقين عن طريق معرفة كافة أولويات الدعم التى تم أخذها من الدولة من مساكن أو أراض لهم حتى يتم تحديد المعاملة المالية المناسبة لهم، مشيرا إلى أنه يجب توصيف كل حالة من حالات المستحقين وعرضها على اللجنة التي ينطبق عليها الشروط والضوابط من عدمه.

وشدد المحافظ على جهاز التعمير والإسكان بسرعة الانتهاء من البنية التحتية للمساكن البديلة للعشوائيات بمدن المحافظة وضرورة الانتهاء من أعمال توصيل وتركيب كافة المرافق الخاصة بمشروعات تطوير العشوائيات.