شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تشارك بمؤتمر محاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد شركة «مصر للطيران»، برئاسة الطيار أحمد عادل، فى اجتماع رفيع المستوى للجنة التابعة للمؤسسة الملكية بالمملكة المتحدة، بشأن محاربة الاتجار غير المشروع وتهريب منتجات كل أنواع الحياة البرية عن طريق النقل الجوى، والذى عُقد فى لندن، بحضور الأمير ويليام، ولى عهد المملكة المتحدة، رئيس اللجنة Lord Hague، وبعض الشخصيات المهمة فى مختلف المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.

وناقش الاجتماع أهمية التصدى للتجارة غير المشروعة لكل منتجات الحياة البرية عن طريق النقل الجوى، والتى يتم تهريبها إما عن طريق حقائب السفر التى يصطحبها الركاب أو عن طريق الشحن الجوى، خاصة فى الدول التابعة لمنطقة إفريقيا ومنطقة الشرق الأقصى مرورًا بدول الشرق الأوسط، وتم تقديم بعض العروض التوضيحية عن كبرى ممارسات التهريب التى تم ضبطها بداية من عام 2019 فى موانئ ومطارات بعض الدول الإفريقية.

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وقدم ولى عهد إنجلترا الشكر للحاضرين على التعاون مع المؤسسة الملكية تجاه هذا الشأن واتخاذ جميع الإجراءات على المستويين الدولى والمحلى للتصدى لهذه التجارة غير المشروعة، التى تصل أرباحها إلى بلايين الدولارات، وطالب بضرورة إنشاء لجنة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لرصد المهربين الذين يتخذون من دول الشرق الأوسط نقطة محورية لتهريب المنتجات من وإلى إفريقيا لدول الشرق الأقصى.

ويستعد الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الإياتا»، بالتعاون مع منظمات الأمن العالمية، للبدء فى مشروع وجود أجهزة الكشف عن هذه المنتجات فى جميع مطارات العالم، وستقوم هذه الأجهزة بعمل كشف ثانٍ على الركاب والحقائب بعد مرورهم بأجهزة الكشف الأمنى فى رحلات المغادرة، وسيتم تنفيذها والعمل بها حسب تعليمات منظمة الطيران المدنى الدولى «الإيكاو».

يُذكر أن «مصر للطيران» وقّعت على الإعلان الخاص الذى أصدرته المؤسسة الملكية أثناء انعقاد الجمعية العامة لـ«الإياتا» عام 2017، وأكدت دعمها وتعاونها مع «الإياتا» والمؤسسة الملكية للتصدى لهذه التجارة غير المشروعة.