شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار «الناجل» و«الشعور».. والأهالي يحجمون عن الشراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة ارتفاعا جنونيا فى أسواق البحر الأحمر ما أدى إلى ركود فى حركة البيع بسبب امتناع المواطنين عن الشراء.

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وطالب أهالى البحر الأحمر بتفعيل قرار اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، رقم 39 لسنة 2014 بمنع خروج الأسماك من الأسواق خارج البحر الأحمر، لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار الأسماك فى حلقة البيع بالغردقة وزيادة المعروض من مشروع الثروة السمكية بالمحافظة من خلال طرح كمية من الأسماك الطازجة المتنوعة، لبيعها بسعر مدعم للمواطنين بمدينة الغردقة.

وكشف عدد من بائعى الأسماك بأشهر وأكبر حلقة لبيع الأسماك بالغردقة بمنطقة السقالة أن هناك ركودًا فى حركة البيع بالحلقة منذ بدء رمضان ما أدى إلى قلة المعروض من الأسماك من مختلف الأنواع، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار ولجوء معظم الصيادين لبيع الأسماك للتجار المتخصصين من خارج المحافظة بهدف التصدير لعدد من أنواع الأسماك بينها «الناجل» الذى اختفى من الأسواق ووصل سعره إلى نحو 300 جنيه للكيلو، حيث يتم بيعه لتجار من خارج البحر الأحمر من السويس، وإذا تم عرض أى أسماك من هذه النوعية بالحلقة لا تجد من يشتريها من المواطنين لارتفاع أسعارها.

ورصدت «المصرى اليوم» أسعار حركة البيع داخل حلقة بيع الأسماك بمنطقة السقالة بالغردقة حيث سجل سعر كيلو أسماك «الناجل» أعلى سعر بالرغم من عدم توافره، وسجلت أسماك «الشعور» أسعار ما بين 100 و120 جنيه للكيلو مع وجود ارتفاع للأسماك الشعبية مثل «الحريد» و«السيجان» حيث وصل سعرها إلى 50 جنيها و«البياض» إلى 80 جنيها بالإضافة إلى ارتفاع أسعار «بلطى المزارع» إلى 50 جنيها. وعلى الرغم من انخفاض الطلب والشراء للأسماك إلا أن الأسعار لم تنخفض.