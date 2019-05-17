شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مليون شاب وفتاة على التسويق الرقمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت بوابة مصر للعالم «الرقمية»، إحدى شركات صندوق تحيا مصر، إطلاق مبادرتها لتدريب وتشغيل مليون شاب وفتاة خلال 5 سنوات، وذلك فى مجالات التسوق الإلكترونى والتجارة الإلكترونية للترويج للمقاصد والفنادق والمنتجعات السياحية المصرية، وأيضًا للمنتجات التى تحمل شعار «صُنع فى مصر». وجاء ذلك خلال توقيع الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للبوابة، أمس، على بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، لتنظيم وعقد دورات تدريبية لطلبة الجامعة فى مجال التسويق الرقمى. وعقب التوقيع، عُقدت جلسة تعريفية من البوابة لطلبة الجامعة، استعرضت خلالها الرئيس التنفيذى للشركة نشاط عمل الشركة ومجالات عملها، واختتمت حديثها بعرض الفيلم الدعائى الترويجى لمصر، والذى أنتجته الشركة، والذى فاز بجائزة الإبداع فى مسابقة معرض برلين الدولى للسياحة.

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