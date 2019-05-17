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شكرا لقرائتكم خبر عن حساب السيسى على "تويتر" يبرز تأديته صلاة الجمعة واجتماعه بقادة القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورتين من تأدية الرئيس صلاة الجمعة اليوم، بمسجد المشير، واجتماعه بقادة القوات المسلحة.
وأدى الرئيس صلاة الجمعة اليوم بحضور وزير الدفاع وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف بمسجد المشير، ثم اجتمع مع قادة القوات المسلحة بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بمناسبة احتفالات انتصار العاشر من رمضان.
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