شكرا لقرائتكم خبر عن الحساب الرسمى لموسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى موسوعة جينيس العالمية، عدد من الصور لمحور روض الفرج، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول، وذلك احتفاءا بهذا الإنجاز الضخم على أرض مصر، والذى دخل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأعرض كوبرى ملجم فى العالم.

وذكرت الصفحة على الصور التى تم نشرها: "تم افتتاح جسر روض الفرج المثير للإعجاب، الذى تم افتتاحه رسميًا هذا الأسبوع فى مصر، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر جسر بقيت عليه الكابلات، ويبلغ عرضه 67.3 مترًا (220 قدمًا 9.6 بوصة)، تمتد على نهر النيل، وقد تم تصميمه وبنائه بواسطة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) فى القاهرة، مصر وافتتح فى 15 مايو 2019".

Advertisements



الحساب الرسمي لجينيس العالمية

وتابع قائلا: "تم بناء الجسر من قبل 4000 مهندس وفنى وعمال، وتم إنشاؤه لتخفيف مستويات حركة المرور فى وسط القاهرة".

ويمثل المحور شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح فى أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.