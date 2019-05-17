بالدرجات.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الـ 72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة "السبت والأحد والاثنين".

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد السبت:

- السواحل الشمالية الغربية 26 18.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 19.

- الوجه البحري والقاهرة 35 20.

- جنوب سيناء والغردقة 36 25.

- شمال الصعيد 36 20.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 20.

طقس الأحد:

قالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود يوم الأحد المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، على أن تكون أغلب الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء، وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد الأحد:

- السواحل الشمالية الغربية 26 18.

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- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 19.

- الوجه البحري والقاهرة 32 20.

- جنوب سيناء والغردقة 36 25.

- شمال الصعيد 36 20.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 38 24.

طقس الاثنين:

توقعت الهيئة أن يسود يوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد الاثنين:

- السواحل الشمالية الغربية 30 18.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 19.

- الوجه البحري والقاهرة 34 18.

- جنوب سيناء والغردقة 36 25.

- شمال الصعيد 37 20.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 39 24.