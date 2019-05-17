"خلال أسبوعين".. تعرف على خطوات استخراج بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال العميد خالد شرف أبوبكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، إن استخراج بطاقات الدعم التموينية وبدل الفاقد والتالف لا يستغرق أكثر من

أسبوعين.

وأضاف لمصراوي، أن منظومة استخراج البطاقات التموينية واستخراج بدل الفاقد وبدل التالف كانت تشهد بعض المشكلات، إلا أنه بدءًا من يناير 2019 والعملية تتم بانتظام ودون

مشاكل.

ويرصد الخليج 365، خطوات استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد بمكاتب التموين:

1- حالة سرقة البطاقة التموينية، أو فقدها، على المواطن الاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم (19765) أو يتوجه إلى أقرب مكتب تمويني لإيقاف البطاقة.

- توقف الشركة المنفذة عمل البطاقة، ويتم إبلاغ المواطن بوقفها مؤقتًا، لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية.

2- على المواطن عمل حوالة بريدية لصالح الشركة المنفذة "فرست داتا" بقيمة 20 جنيهًا، وتحرير محضر بقسم الشرطة التابع به لإثبات فقد البطاقة التموينية.

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3- يحرر المواطن طلبًا رسميًا في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة، يُرفق به "اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي لصاحب البطاقة، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام، اسم

البدال، ورقم هاتف محمول مسجل ببيانات صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المقيدين عليها".

4- إرسال رسالة فارغة بقيمة جنيه، من الهاتف المحمول الخاص به على رقم 91237، ويتم الرد فورًا برسالة، بتسجيل الطلب على النظام الإلكتروني، وفي حال تلقي رسالة بعدم وجود

طلب، يجب الرجوع مرة أخرى للموظف المختص.

- الرد بعد أسبوع برسالة على رقم المحمول، بقبول الطلب أو رفضه، وفي حال الرفض سيتم ذكر أسباب الرفض.

- في حال قبول الطلب، سيتم تلقي رسالة بعد أيام أخرى، بانتهاء طباعة البطاقة، ويتم التوجه لمكتب التموين لاستلامها.

5- يتجه المواطن إلى مكتب التموين برقمه القومي، وبعد تسليم البطاقة لصاحب الخدمة، تأتي خطوة تفعيل البطاقة التموينية، بإرسال رسالة على رقم 91237 يكتب بداخلها (1) بقيمة

جنيه، وسيتم الرد برسالة تتضمن الرقم السري، وبذلك يتم تفعيل البطاقة.

ويمكن الاستعلام عن إصدار البطاقة التموينية، حال رغبة المواطن، من خلال إرسال رسالة يكتب بداخلها (2) على رقم 91237 بقيمة جنيه.