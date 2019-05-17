تأجيل اجتماع التوافق على "الأحول الشخصية للأقباط" لحين عودة البابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال يوسف طلعت، محامي الكنيسة الإنجيلية، إنه تقرر تأجيل اجتماع الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية)، الذي كان من المقرر عقده الأربعاء الماضي؛ للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، تمهيدًا لإحالته للحكومة لطرحه في مجلس النواب.

وأضاف طلعت لمصراوي، اليوم: "من المفروض أن نجتمع الأربعاء الماضي، لكن وفقًا لظروف سفر البابا تواضروس في رحلته الرعوية بالخارج، تم تأجيل الموعد لحين عودته إلى أرض الوطن".

وأشار محامي الكنيسة الإنجيلية إلى أنه "لا جديد مؤثر بشكل سلبي بخصوص القانون".

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كانت الكنائس الثلاث الأكبر عددًا في مصر اجتمعت أوائل أبريل الماضي، لإضافة مقترحات الكنيسة الكاثوليكية إلى مشروع القانون الموّحد للأحوال الشخصية للأقباط، وتم التوافق على صيغة شبه نهائية لمشروع القانون.

وقال طلعت إن الكنيسة الكاثوليكية أوضحت منذ ذلك الاجتماع أنها ستعرض الأمر على الفاتيكان.

وأوضح أنه من المقرر أن يشهد الاجتماع الأخير توقيع رؤساء الكنائس الثلاث على مشروع القانون لإحالته إلى الحكومة.