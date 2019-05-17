"مستقبل وطن": التاريخ لن ينسى للسيسي مواقفه للم شمل الأسرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

ثمَّن المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب "مستقبل وطن"، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 232 لسنة 2019 بشأن العفو عن 560 متهمًا، محبوسين على ذمة عدد من القضايا.

ووصف رشاد، في بيان اليوم الجمعة، الرئيس بأنه أب لكل المصريين، وحريص دوما على لم شمل الأسرة المصرية وإعادة تقويم أفرادها بشكل يقضي على الجريمة ويقلل حالات العنف المجتمعي، مؤكدا أن هذا القرار ادخل البسمة على جموع الشعب المصري وليس على مستوى أسر هذه الأفراد فقط.

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وأشار إلى أن الرئيس يكتسب كل يوم شعبية جديدة، بما ساهم به في خلق لحمة وطنية واستعادة التفاف ووحدة صف المصريين وتجميعهم صوب هدف واحد، بالإضافة إلى إعادة صياغة الشخصية المصرية واكتشافه الجوانب المضيئة بها.

وتابع: "أتمنى ممن يصدر بحقهم عفوا رئاسيا أن يكونوا على قدر ثقة قيادتهم السياسية وأن يستعيدوا رسم مستقبلهم بصورة أفضل لكي يساهموا في نهضة بلدهم ودفع عجلة الإنتاج للأمام".

واختتم رشاد تصريحاته، موجهًا التحية للرئيس بمواقفه النبيلة وحرصه على إدخال البهجة والسرور على الأسر المصرية، وخاصة أنها تأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن التاريخ لن ينسى للرئيس مواقفه هذه وسيسطرها بحروف من نور في سجلاته".