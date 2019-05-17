حدث في 8 ساعات| البابا يتحدث عن مرضه.. والأرصاد تعلن طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عايدة رضوان:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المحلية، أبرزها تفقد رئيس الوزراء، أعمال تطوير استاد القاهرة واستعدادات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذلك إعلان الهيئة العامة للأرصاد التوقعات التفصيلية لطقس السبت، فيما وجه محافظة الجيزة بانتظام التيار الكهربائي بالمدارس خلال امتحانات أولى ثانوي.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية:

السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

أمَّ الصلاة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بعد أن ألقى خطبة الجمعة التي دارت حول ذكرى العاشر من رمضان، وقال فيها "إن نصر العاشر من رمضان/السادس من أكتوبر، جاء نتيجة ملحمة رائعة من الإيمان بقضية الوطن وثمرة لاحتشاد المصريين جميعا في ظهر جيشهم الباسل وصبرهم وتعبهم".. للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير استاد القاهرة والاستعدادات الجارية حالياً، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام في مصر شهر يونيو المقبل، للتفاصيل.. اضغط هنا

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توجيهات بانتظام التيار الكهربائي خلال امتحانات أولى ثانوي

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ممثلي قطاعات الكهرباء بالمحافظة، انتظام التيار الكهربائي بكل المدارس خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول اختبارات الصف الأول الثانوي واعتمادها على الأجهزة التكنولوجية، للتفاصيل.. اضغط هنا

"الهجرة" تطلق العدد الخامس من مجلة "مصر معاك"

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الخامس من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان "مصر معاك".. للتفاصيل اضغط هنا

البابا تواضروس يتحدث عن مرضه: ظروفي لا تسمح بالراحة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يعاني من آلام بالظهر، وهناك 3 أمور أساسية لتحقيق الراحة، وهي: المياه، الشمس، والنوم.

وأضاف البابا تواضروس في مقابلة تلفزيونية مع قناة "c tv" أمس الخميس، خلال زيارته لكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بألمانيا: "أشرب المياه، لكن تعرضي للشمس قليل بسبب التحرك بالسيارة، أما بالنسبة للنوم أحيانًا الظروف لا تسمح"، للتفاصيل .. اضغط هنا

الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت (بيان بالدرجات)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.. للتفاصيل اضغط هنا