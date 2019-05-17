إصابة سائق و15 فتاة في حادث تصادم بـ "زراعي أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أصيب سائق و15 سيدة وفتاة في حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الزراعي بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة. تلقى اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث جنوب الجيزة بوقوع حادث تصادم بالطريق المُشار إليه ووجود مصابين. Advertisements وكشفت معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين والنقيب محمد مصباح معاون مباحث العياط أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق قادمة من العياط اتجاه الجيزة، اصطدمت بسيارة نقل "ثلاجة" من الخلف. أسفر الحادث عن إصابة السائق و15 سيدة وفتاة من مستقلي السيارة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى العياط المركزي والحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم. تحرر محضر بالواقعة، أحاله العميد ياسر يوسف مأمور قسم العياط إلى النيابة العامة للتحقيق.

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