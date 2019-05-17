أخبار مصر | "الأزهر" يشيد بجهود الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأزهر" يشيد بجهود الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الأزهر الشريف ببسالة قواتنا المسلحة والشرطة وجهودهما في مكافحة الإرهاب، والتي أسفرت مؤخرًا عن القضاء على عدد من الإرهابيين والقبض على آخرين، وتدمير معدات ومخابئ كانوا يستخدمونها في تنفيذ أعمالهم الإجرامية.

وجدد الأزهر الشريف دعمه لقواتنا المسلحة الباسلة ورجال الأمن الشجعان في مواجهة تلك العناصر الإرهابية، للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن، وإفشال مخططات تلك العصابات الإجرامية التي تروع الآمنين وتستبيح دماء الأبرياء.