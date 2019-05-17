انت الان تتابع بقرار رئاسي.. عفو صحي عن الصحفي عبد الحليم قنديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبد الحليم قنديل

حصل الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل على عفو صحى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 232 لسنة 2019، الذى يقضى بالعفو عن 560 من المحكوم عليهم، ومن بينهم قنديل. ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الذى حمل رقم 20، قرار رئيس الجمهورية، والذى تضمنت مادته الأولى أن يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 محكوما عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة بالقرار، أولهم شيماء أحمد سعد أحمد حسن، وآخرهم أحمد محمد محمود أبو الفتوح، وذلك ما لم يكن أى منهم محكوما عليه فى قضايا أخرى.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الرئيس نشره فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره فى 11 رمضان 1440 هـ، الموافق 16 مايو 2019 م. وكان الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، والمحامى منتصر الزيات، وآخرون، قد مثلوا أمام القضاء فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، وتمت محاكمة

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