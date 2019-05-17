انت الان تتابع الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حالة الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 24 35 شبين الكوم 23 35 طنطا 18 34 دمنهور 18 26 الإسكندرية 17 26 بلطيم 18 26 مطروح 16 25 السلوم 14 31 سيوة 16 33 بورسعيد 18 28 دمياط 18 27 الزقازيق 21 38 الإسماعيلية 18 35 السويس 21 35 العريش 22 32 رفح 21 31 رأس سدر 23 34 نخل 15 37 نويبع 21 درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 35

طنطا 18 34

دمنهور 18 26

الإسكندرية 17 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 25

السلوم 14 31

سيوة 16 33

بورسعيد 18 28

دمياط 18 27

الزقازيق 21 38

الإسماعيلية 18 35

السويس 21 35

العريش 22 32

رفح 21 31

رأس سدر 23 34

نخل 15 37

نويبع 21 37

طابا 22 38

كاترين 18 32

الطور 23 38

شرم الشيخ 26 38

الغردقة 26 38

مرسى علم 26 37

الفيوم 21 35

بني سويف 21 35

المنيا 21 36

أسيوط 21 37

سوهاج 22 38

قنا 23 41

الأقصر 26 43

أسوان 27 43

أبو سمبل 24 42

الوادي الجديد 26 41

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

حلايب 27 32

رأس حدربة 27 31 اقرأ أيضا| أصعب أيام الصيام.. الأرصاد تعلن طقس اليوم



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.