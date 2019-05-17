انت الان تتابع دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدفع الإفطار

أقرت الشريعة الإسلامية ومقاصد الشرع الحنيف، وإجماع الفقهاء، على استحباب الإكثار من الدعاء والاستغفار طيلة أيام شهر رمضان، وذلك لما خص الله به تعالي هذا الشهر من نفحات ربانية، جعلته شهر الطاعات والعبادات، فهو أوَّله رحمة، وأوسَطه مغفرة، وآخِره عتق من النار، وفى اليوم الثانى عشر، يفضل قراءة هذا الدعاء: اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَ الْعَفافِ ، وَ اسْتُرني فيهِ بِلِِِباسِ الْقُنُوعِ و َالكَفافِ ، وَ احْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَ الْإنصافِ ، وَ آمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ.

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وكذلك،اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم ،يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، الله اهدني وسدني، اللهم