شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أول صلاة جمعة بمسجد حى النصر بطور سيناء‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر أهالي حي النصر الجديد عن سعادتهم الغامرة بأداء أول صلاة جمعة بالمسجد الذين أقاموه بالجهود الذاتية وطالبوا وزارة الأوقاف بدعمهم حتي يتم استكماله بدلا من السير مسافات طويلة للصلاة في المساجد بالأحياء المجاورة

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حضر الصلاة مع المواطنين المحاسب فوزي عبدالحميد همام السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء والنائب غريب أحمد حسان عضو مجلس النواب والدكتور على عبدالظاهر أبوعمره مدير إدارة المنطقه الأزهرية بطور سيناء

وقد ألقى خطبة أول جمعة فضيلة الشيخ محمد فراج سالم والذى أثني في نهاية خطبته على مجهودات أهالي حي النصر وشركة المياه وما قدمته لهذا المسجد والمتمثلة في المهندس والعاملين بشركة المياه ومصنع الطوب وجميع من قامو باى مساعدات سواء ماديه أو معنوية أو خدمية.

وقد قام الضيوف يرافقهم المصليين من أهالي الحي بجولة حول المسجد ومصلي السيدات وإستمعوا إلى شكاوى ومطالب أهالي الحي من عدم وجود مرافق ومدارس ومخبز ووحدة صحية ومكتب بريد وقد أفاد النائب غريب حسان بان كل هذه الطلبات قدم بها طلب إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأن شركة المياه لم تتسلم خط المياه حتي الآن لوجود مشاكل بالخط من قبل المقاول، وقد أنهي الضيوف جولتهم بتفقد منفذ الخضروات بالحي لمتابعه الاسعار المقدمه لهم لمحاربة غلاء الاسعار.