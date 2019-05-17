شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لفحص بعض شكاوي المواطنين عن المخلفات في مصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنه من إدارة المخلفات بفرع القاهرة الكبرى التابع لوزارة البيئة، ببحث بعض الشكاوي المقدمة للوزارة بخصوص وجود مخلفات بحي مصر الجديدة، حيث توجهت اللجنة لحي مصر الجديدة وتم التنسيق مع احمد انور عباس رئيس الحي للمرور في المناطق ومتابعة الموقف عن كثب.

وقامت اللجنة بالمرور في العديد من شوارع حي مصر الجديدة ولم تلاحظ سوى وجود منطقة مناولة علي حدود حي الزيتون مع مصر الجديدة يقوم المواطنين بإلقاء مخلفات البناء بها وتقوم هيئة النظافة برفع تلك المخلفات علي مدار اليوم، كما تابعت اللجنة نقطة تجميع المخلفات البلدية اسفل كوبري ٤.٥ وتقوم هيئة النظافة برفع المتولد صباحا يوميا ونقله إلى مقلب العبور وستواصل اللجنة المرور على العديد من المناطق في مصر الجديدة لمتابعة الموقف وعمل تقرير مفصل خلال الأيام المقبلة.