شكرا لقرائتكم خبر عن أريد حلا.. طفلة تروى معاناة أسرتها: عمتى استولت على شقتنا بعد وفاة بابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقفت الطفلة "نور.خ.أ" داخل محكمة الأسرة بإمبابة برفقة والداتها ، تشكو من عنف أهل والداها المتوفى ، وتطالب بحقوقهم فى الميراث بعد أن تعرضت الصغيرة البالغة 11 عاما وشقيقتها للسحل من شعرها على يد عمتها التى أعماها الطمع بالاستيلاء على شقتهم.

وتابعت الطفلة البالغة 11 سنوات أثناء تواجدها مع والدتها بمحكمة الأسرة تحكى عن العنف الذى عايشته من ضربهم وطردهم من منزلهم بسبب النزاع القائم بينها وبين أهل والداها المتوفى لإتمام إجراءات الوصاية: "بعد وفاة والدى حاولت عماتى طردنا من المنزل والاستيلاء عليه".

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وتؤكد: "فى إحدى المرات قامت بسب والدتى ووصفها بأنها نحس وتسببت فى وفاة شقيقها، وقالت إنها لن تسمح لها بأن تنعم بمال شقيقها لتطردنا للشارع، رافضه حتى أخذ ملابسنا ، بالإضافة إلى تكسيرها كل أثاث المنزل بسبب كراهيتها لنا.

وأكدت: " يوميا نذهب ووالدتى وشقيقتى رحمة البالغة 14 عاما لكل الجهات المعنية لمحاولة تمكيننا من منزلنا والحصول على حقوقنا ".

وأضافت : "والدتى منهارة بسبب خوفها من تهديد جدي وجدتى وتحريض عمتى لبلطجية للتعدي على بالضرب ".