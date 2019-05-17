مصر | أمن الجيزة يواصل حملات إزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملات إزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 66 قضية مخالفة وفي مجال المرافق تم ضبط 2 ثلاجة –3 استاند – 3 أسطوانة غاز – 2 عربة يد – 5 ترابيزة - 5 شمسية- 8 ميزان – مدرج خشب، 2 تروسيكل الإجمالي 29، وفي مجال البحث الجنائي 6 تسول.