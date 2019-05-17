أخبار مصر | "الهجرة" تطلق العدد الخامس من مجلة "مصر معاك" للتواصل مع المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهجرة" تطلق العدد الخامس من مجلة "مصر معاك" للتواصل مع المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الخامس من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان "مصر معاك"، والتي أصبحت أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

وتضم المجلة، في عددها الجديد، الكثير من الأخبار عن الوزارة وأحدث أنشطتها وفعالياتها، وعددًا من الأبواب التي تعكس روح الوطن وأهمية المشاركة في بناء مستقبله كالاحتفال بعيد العمال وافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، وكذلك ربط أبناء مصر في الخارج بالأجواء الروحانية والعادات المصرية الأصيلة خلال شهر رمضان المعظم، فضلاً عن استعراض حلول بعض الشكاوى الواردة من مواطنينا خارج مصر.