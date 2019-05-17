أخبار مصر | الزناتي: فرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: فرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة النشاط، بأن النقابة تستضيف غدًا السبت، حفلاً لفرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرحها، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، وذلك للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن العرض يأتي في إطار الاتفاق الذي جرى بين نقابة الصحفيين لإقامة ٤ عروض فنية لفرق الفنون الشعبية على مسرحها، والذي بدأ بالأمس الخميس، مع فرقة العريش للفنون الشعبية، التي أقامت عرضًا فنيًا، حضره جمهور كبير؛ حيث قدمت الفرقة عرضًا مبهرًا للرقص الشعبي لأبناء العريش والتراث السيناوي، لقي إعجاب كل الحاضرين.