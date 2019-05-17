أخبار مصر | الحسيني محمد: رصد الأعداد المطلوب تعيينها بالهيئة البيطرية "ضرورة"

قال الدكتور الحسينى محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول عن صحة المواطن ضد العديد من الأمراض المشتركة والمعدية، مؤكدا أن الطب البيطري يعتبر من الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي، مشددا على دعمه لمطالب البيطريين من حديثي التخرج وشباب الأطباء البيطريين لإعادة التكليف والتعيينات، من خلال هاشتاج #رجعوا_ تكليف_طب_بيطري.

وطالب عوض، كافة الجهات المعنية بالطب البيطري، بتعيين الأطباء البيطريين لسد العجز الشديد فى الهيكل الإداري بالدولة بعد خروج الكثيرين للمعاش، وأيضا مكافحة الكثير من الأمراض المنتشرة حاليا، والتى ترهق ميزانية الدولة مثل: البروسيلا، والسعار.

وأضاف: لا أحد يستطيع إنكار دور الطبيب البيطري، فى حصول المواطن على غذاء آمن، وهو حق كفله الدستور المصري، ومع ذلك نجد أن تعيين الأطباء البيطريين متوقف منذ أوائل التسعينات، إلا فى حدود أعداد قليلة تم تعيينها بمسابقة فى عامي ٢٠٠١،٢٠٠٤، وأيضا المسابقة الأخيرة فى ٢٠١٥، وهذه الأعداد لا تكفى لسد العجز فى الأعداد بالجهاز الإداري بالدولة.

وأشار إلى ضرورة وضع تصور جديد للأعداد المطلوب تعيينها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع سرعة مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للإعلان عن مسابقه لتعيين الأطباء البيطريين فى يوليو المقبل، تفعيلا لقانون الخدمة المدنية رقم٨١ لسنة ٢٠١٦، موضحا أن هناك حلول أخرى للتعيين لحل تلك المشكلة، مثل: تسهيل إجراءات ترخيص العيادات، ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، وتكليف الأطباء البيطريين حديثى التخرج، وتفعيل قرار الإشراف على مزارع الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.