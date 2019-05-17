أخبار مصر | العامري: ما يطالب به خريجي "الطب البيطري" يعد أبسط حقوقهم

قال الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء للبيطريين، أن ما يطالب به طلاب وخريجي كليات الطب البيطري في مصر، الحكومة و جميع متخذي القرار بتكليفهم أبسط حقوقهم وحقوق مهنتهم ومستقبل اقتصاد وطنهم، مؤكدا أن النقابة العامة للأطباء البيطريين نقيبا عاما ومجلسا وجميع النقابات الفرعية بنقبائها و مجالسها بجميع محافظات مصر تشاركهم في هذا المطلب.

وأكد العامري، أن الحكومات السابقة والحالية والقادمة فتحت وما زالت مستمرة في فتح كليات طب بيطري جديدة رغم اعتراض لجنة قطاع التعليم البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات على مدار السنوات الماضية حتى أصبحوا 19 كلية، وبالرغم من إنه لا يتم تعيين أطباء بيطريين، مشيرا إلي أن البيطريين المعينين منذ سنوات "بيطلعوا معاش وخلاص مابقاش فيه غير عدد قليل جدا اللي ماطلعش معاش وفاضل له سنوات تعد على أصابع اليد ورغم ده كله لا يتم تعيين أطباء بيطريين و للأسف الحكومات المتعاقبة مش تقف جنبهم و تساعدهم، لا حاطلهم عراقيل مايعلم بيها إلا ربنا".

وتابع: أن كل بيطري يفكر بفتح عيادة أو مركز بيع وتداول أدوية بيطرية أو لقاحات تقف الشرطة أمامهم لأنه مش مرخص أو ورقه ناقص، مضيفا أن آلاف الدخلاء على المهنة بيمارسوا مهنة طب الحيوان في مخالفة صارخة لقانون الدولة المصرية ولايوجد من يتحرك أو يمنعهم من الأجهزة التنفيذية.

وأشار نقيب البيطريين، أن الدولة لا تساعد البيطريين "مش عايزه تعينهم ولا عايزة تسيبهم ياكلوا لقمة عيش حلال و لا بتساعدهم"، مستشهدا بدولة المغرب في خصخصة الخدمات البيطرية "لو الدولة مش عايزة تساعد تسبنا نخصص المهنة".

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وأوضح أن الدولة لا تعني معرفة أهمية الطب البيطري، الذي هو لا غنى عنه لشعب يتزايد بشكل كبير في عدد سكانه كل لحظة، مستنكرا ما يحصل "أحنا فعلا تعبنا مع الحكومات المتعاقبة والمسئولين اللي مقضينها ومرميين في أحضان المربين و أصحاب البيزنس و مش سألين في الأطباء البيطريين، وكل شغلهم الشو الإعلامي".

وأكد أن النقابة بذلت مجهودات كبيرة ومحاولات كثيرة لتصحيح مسار الطب البيطري، مشيرا إلي المحاولات في هذا الملف من أجل تصحيح مساره إلي مسار صحيح.

وتابع أيضا: إنه للأسف نجد زملاء لنا كثر في أماكن هامة و حساسة غير متعاونين بالمرة بهدف إحراج المجلس والنقيب لأنهم بيتكلموا كتير عن ملفات هامة و ده بيسبب لهم حرج و بالتالي بدل ما يكونوا قلبهم واجعهم على مهنتهم و قلبهم واجعهم على بلدهم فرغوا وقتهم من اجل إجهاض كل الجهود النقابية و هذه ليست أمانه أو وطنية.

وأضاف نقيب البيطريين، أن التعليم البيطري في كلية طب بيطري جامعة القاهرة، يجاهد كل الجهد لتغيير مساره علي مستوى الطلاب في مرحلة البكالوريوس و الدراسات العليا و البحوث و المجهود، مؤكدا أن الكلية تسعي للارتقاء بأداء الكلية.

وأوضح العامري أن النقابة لم تتخاذل نقيبا ومجلسا، في الفترة الأخيرة عملت مذكرة شاملة تم تسليمها لمكتب رئيس الجمهورية لاطلاعه على ما يحدث في كواليس هذه الملفات، مضيفا أن النقابة لم تقصر ولن تقصر.