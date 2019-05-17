أخبار مصر | محمد نبيل: المنظومة البيطرية مهددة بالانهيار

قال الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه لا يوجد تفسير واضح لوقف التعيينات للأطباء البيطريين منذ عام 1995، وحتى الآن، رغم وجود درجات خالية منذ سنوات، مشيرا إلى أنه خلال عدة سنوات سيخرج أكثر من ٦٠% على المعاش من الأطباء البيطريين الحكوميين بدون وجود بديل.

وأكد نبيل، أنه لابد من نقل خبرات الأطباء البيطريين، الأكبر سنا للشباب وإلا ستنهار منظومة الطب البيطرى، موضحا أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالثروة الحيوانية والداجنة يتطلب وجود أعداد كبيرة من الأطباء البيطريين، لافتا إلى دعم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، لمطالب شباب الأطباء البيطريين، وحديثى التخرج ، والتى يطالبون بها من خلال هاشتاج #رجعوا_تكليف_طب_بيطري.