أخبار مصر | عضو بـ"البيطريين": إعادة التكليف ضرورة لضمان سلامة الغذاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بـ"البيطريين": إعادة التكليف ضرورة لضمان سلامة الغذاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الدستور نص فى المادة 79 منه، على ضمان الدولة للمواطن غذاء صحى وآمن، وسلامة الغذاء من الأصل الحيوانى والداجنى والسمكى، والتى تُعد أحد أهم مسئوليات الأطباء البيطريين، لافتا إلى أن تطبيق تلك المادة يحتاج إلى إعادة تكليف الأطباء البيطريين، فى ظل وجود عجز كبير فى الأعداد.

وأكد شرف، أن الحفاظ على صحة المواطن تبدأ من دفاع الطبيب البيطرى عنه، ضد خطر انتقال أكثر من 200 مرض مشترك بين الحيوان والإنسان، مضيفا: ودائما وابدأ من امتلك قوته امتلك قراره، وحرصا على صالح الوطن والمواطن المصرى لابد من إعادة ملف الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وسلامة الغذاء القائم عليها، إلى الطبيب البيطري، مشيرا إلى أن إقصاء البيطريين عن واجبهم لا يضر فقط بصحة المواطن، بل واقتصاد الدولة.