أخبار مصر | "بالفن هنقدر نغير".. مبادرة لصندوق مكافحة الإدمان عن أضرار المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بالفن هنقدر نغير".. مبادرة لصندوق مكافحة الإدمان عن أضرار المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، إطلاق مبادرة تحت عنوان "بالفن نقدر نغير.. أنت اقوى من المخدرات"، لتوعية المواطنين فى المناطق المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات، خاصة فى الأماكن ذات الطابع الإسلامى تماشيا مع طقوس شهر رمضان الكريم.

حيث تم إطلاق المبادرة من الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك إستمرارا للحملات التوعوية.

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والمبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركز علاجى حتى الآن.

كما تستهدف المبادرة أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المتخصصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الادمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وأسرهم والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والإكتشاف المبكر للتعاطى.