أخبار مصر | في مشهد مهيب.. الآلاف يودعون "شهيدة العلم" الإندونيسية من رحاب الجامع الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مشهد مهيب.. الآلاف يودعون "شهيدة العلم" الإندونيسية من رحاب الجامع الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الآلاف من طلاب العلم والمواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الجنازة في رحاب الجامع الأزهر على جثمان "شهيدة العلم" فاتحة نهضية، الطالبة الإندونيسية بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بمشاركة الدكتور أشرف البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، وعدد من قيادات الأزهر، والسفير حلمي فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة، والدكتور عثمان شهاب، المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا.

وحرص الآلاف من طلاب العلم المصريين والوافدين الدارسين في الأزهر الشريف من مختلف الجنسيات على المشاركة في الصلاة عليها، بجانب مشاركة عدد كبير من قيادات الأزهر وأسرة سفارة إندونيسيا بالقاهرة.

ولبت الطالبة "شهيدة العلم" نداء ربها وهى صائمة في أيام المغفرة من شهر رمضان الكريم، إثر حادث سير في مدينة المقطم أول أمس .

ونعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة الطالبة "شهيدة العلم" فاتحة نهضية، سائلة الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويتقبلها في الشهداء، ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلها وذويها وزميلاتها ومحبيها الصبر والسلوان.