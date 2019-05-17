انت الان تتابع السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 560 سجينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 560 من المحكوم عليهم. ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الذى حمل رقم 20، قرار الرئيس رقم 232 لسنة 2019، والذى تضمنت مادته الأولى أن يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 560 محكوما عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة بالقرار، أولهم شيماء أحمد سعد أحمد حسن، وآخرهم أحمد محمد محمود أبو الفتوح، وذلك ما لم يكن أى منهم محكوما عليه فى قضايا أخرى.

وفي 9 مايو الجارى، واستكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019، أفرج قطاع مصلحة السجون عن 476 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وعقد قطاع السجون لجانا

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