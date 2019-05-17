شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى أبوالريش : السيطرة علي مرض «الثلاسيميا» أصبحت ممكنة رغم خطورته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى الغمراوي، أستاذ طب الأطفال بطب القصر العيني، ومديرة مستشفى أبوالريش المنيرة للأطفال، إنه على الرغم من مخاطر مرض «الثلاسيميا»، فقد أصبحت السيطرة عليه ممكنة في ضوء التطورات العلاجية الأخيرة لأمراض الدم، خاصة مع نجاح دول كثيرة في مساعيها نحو الحد من انتشار المرض وانتقاله من المرضى إلى الأطفال.

ولفتت إلى أن مستشفى أبوالريش تقدم العلاج لأعداد كبيرة من المصابين بأمراض الدم سنويا، مشيرة إلى أن جزء كبير من دورة العمل بالمستشفى قائم على التبرعات.

قالت الدكتورة آمال البشلاوي أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بمستشفى أبوالريش الجامعي ورئيس الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط، إن مرض الثلاسيميا يعتبر نوعا من الأنيميا الوراثية، وتصل نسبة حاملي المرض في مصر إلى 9%، وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، وتتراوح نسبة المصابين بالثلاسيميا في الشرق الأوسط ما بين 2% إلى 8%.

وأضافت أستاذ طب الأطفال، بأن مرضى «الثلاسيميا» يحتاجون إلى عمليات نقل دم بصورة دورية لتعويض كرات الدم الحمراء التي تقل بسبب المرض، مشيرة إلى أنه تم إنشاء جمعية أنيميا البحر المتوسط في مصر عام 1991، وتخدم كل أمراض الأنيميا، (أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية والهيموفيليا.).

من جانبه قال الدكتور شريف أمين، هناك ظهور أدوية جديدة لخفض الحديد، تؤخذ عن طريق الفم للتيسير على المرضى وضمان التزامهم بالعلاج.