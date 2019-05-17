شكرا لقرائتكم خبر عن منتجعات وفنادق شرم الشيخ تستعد لـ«عطلة عيد الفطر».. ومصدر: نسبة الإشغالات٨٠٪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد فنادق ومنتجعات شرم الشيخ لاستقبال السياح من المصريين والعرب في عطلة عيد الفطر المبارك بعروض مميزة في الأسعار والبرامج السياحية المتنوعة وخاصة بعد تزايد الإقبال وارتفاع الحجوزات، وأجرت الفنادق الصيانات اللازمة ورفع كفاءة جميع المرافق بالقرى السياحية سواء غرف أو حمامات سباحة وتجهيز الشواطئ.

وقال المهندس أحمد عصر، مدير أحد المنتجعات السياحية بخليج نعمة، إن الفنادق تعد عروضا مميزة للسياح المصريين والعرب القادمين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك سواء في أسعار الإقامة أو البرامج السياحية والتى تتنوع ما بين رحلات بحرية وغطس وسفارى وعشاء بدوى وزيارة المعالم السياحية، مشيرا إلى أنه يمكن للسياح المصريين والعرب أداء صلاة العيد في كبرى المساجد بشرم الشيخ وساحاته أبرزهم مساجد «الصحابة -السلام- المصطفى».

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وأشار أحمد همام، مدير شؤون عاملين بأحد الفنادق الكبرى، إلى أن العاملين بالسياحة سوف يقضون إجازة العيد في العمل في موسم سياحى يشهد إقبالا، لافتا إلى أن الفنادق بشرم الشيخ خلال شهر رمضان تكون عامرة بالأجواء الرمضانية وتتزين بالفوانيس وزينات رمضان وتنظم دورات رمضانية لكرة القدم للعاملين علاوة على إقامة المسابقات المختلفة.

فيما أوضح أحمد غباشى، رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ، أن الإشغالات السياحية متوسطة خلال شهر رمضان من السياح الأوكرانيين والايطاليين، مشيرا إلى أن نهاية الشهر سيشهد إقبالا كبيرا من السياح المصريين والعرب لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بمنتجعات شرم الشيخ.

وذكرت مصادر بغرفة المنشآت الفندقية أن معدل الإشغالات السياحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك سوف يصل لأعلى من ٨٠٪ بعد تزايد الإقبال من المصريين والعرب لقضاء إجازة العيد بشرم الشيخ.

منتجعات وفنادق شرم الشيخ تستعد لعطلة عيد الفطر لارتفاع الحجوزات

منتجعات وفنادق شرم الشيخ تستعد لعطلة عيد الفطر لارتفاع الحجوزات

منتجعات وفنادق شرم الشيخ تستعد لعطلة عيد الفطر لارتفاع الحجوزات