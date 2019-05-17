شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات بتخصيص أراض بالبحيرة لإقامة مشروعات خدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص مساحات أراضي بنطاق المحافظة لإقامة مشروعات نفع عام عليها فى قطاعات الصحة و التعليم و الصرف الصحى والأمن والكهرباء والتضامن الإجتماعى والبريد.

وأوضح «آمنة» صدورعدد من القرارات بتخصيص قطع أراض، وأصدر رئيس الوزراء القرار رقم 719 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 240 مترًا بمدينة إيتاي البارود بالمجان لصالح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، والقرار رقم 734 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1050 مترًا بقرية عمر مكرم التابعة لمركز بدر بالمجان لصالح وزارة مديرية الشئون الصحية لإقامة وحدة صحية عليها، والقرار رقم 740 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4426 مترًا لإقامة مدرسة إعدادية عليها.

كما أصدر «مدبولى» القرار رقم 750 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300 مترًا بقرية درشابة بمركز الرحمانية لصالح مديرية أمن البحيرة لإقامة مبني نقطة شرطة درشابة عليها، والقرار رقم 751 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 420 مترًا بقرية النقيدى بمركز كوم حمادة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، والقرار رقم 752 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مترًا بحى الزهور بمدينة المحمودية لصالح مديرية التضامن الإجتماعى لإقامة مقر لجميعة سيدات البحيرة للتنمية المتواصلة عليها، والقرار رقم 756 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 110 مترًا بقرية الربدان بمركز شبراخيت لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد مطور عليها.