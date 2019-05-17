شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: انتهاء الحيز العمراني لـ12 ألفاً و342 عزبة وكفر ونجع في 15 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم إتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه للهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والعزب والكفور والنجوع في المحافظات، في اطار الحفاظ على الاراضى الزراعية من التعديات والتيسير على الجهات الادارية بالمحافظات لسرعة رصد التعديات التي تتم عليها وازالتها فوراً.

وقال الوزير، في بيان صحفي الجمعة، إن اجمالي ما تم اتاحته حتى الآن مبلغ 210 ملايين جنيه لتثبيت علامات الحيز العمرانى في المدن والعزب والكفور والنجوع .

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وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم الانتهاء من 116 مدينة من اجمالى 130 مدينة في 23 محافظة منها 14 مدينة في محافظة الدقهلية و12 في محافظة البحيرة و11 في كفر الشيخ و7 مدن في كل محافظات دمياط والغربية وقنا مشيراً إلى أهمية رفع نقاط الحيز العمرانى للمدن في منع ظهور مناطق عشوائية جديدة والتغلب على المشكلات التي تقف عقبة في طريق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للمدن، كما انها خطوة ضرورية قبل وضع المخططات العمرانية للمدن القائمة.

واشار الوزير إلى الانتهاء من مشروع الحيز العمراني لعدد 12 ألفاً و342 عزبة وكفر ونجع في 15 محافظة منها 3605 نجع وكفر في محافظة البحيرة و1874 عزبة ونجع في محافظة الشرقية و1598 عزبة في سوهاج و1221 عزبة ونجع في محافظة الدقهلية مؤكداً استمرار التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة للانتهاء من باقى العزب والكفور والمدن على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير أنه يجرى التوسع في تحديث الأحوزة للعزب والنجوع والكفور بالمحافظات بهدف مراعاة التوسعات العمرانية للمدن وتوصيل جميع المرافق لها وزيادة الرقعة المأهولة بالسكان واستيعاب الزيادة السكانية حتى 2030 واعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة في المناطق ذات الموارد ذات الموارد والمعوقات الاقتصادية واضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية.